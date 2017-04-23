В школьной котельной под Оренбургом произошел взрыв газа

УФА, 23 апр — РИА Новости, Рамиля Салихова. Хлопок газа произошел в школьной котельной в оренбургском Бузулуке, пострадавших нет, учебный процесс продолжится, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по Оренбургской области.

По данным следствия, инцидент произошел ночью в субботу в городе Бузулук.

"Произошел хлопок газа в отдельно стоящей от школы №12 котельной по улице Лизы Чайкиной. Пострадавших и разрушений нет. Следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, происшествие произошло из-за обрушения старой плиты перекрытия на газовую арматуру. После обрыва участка трубы сработал клапан-отсекатель. Проведены восстановительные работы", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что отдельные конструкции здания котельной построены в 1968 году. В 2012 году котельная оснащена новым оборудованием, которое эксплуатируется без участия оператора.

По данным ведомства, учебный процесс в школе продолжается, здоровью учеников и педагогического коллектива ничего не угрожает.

"В рамках проверки будет дана юридическая оценка по факту возможной халатности должностных лиц МУП "Жилищно-коммунального хозяйства" города Бузулука. Следователи тщательно осматривают место происшествия, изучают техническую документацию об эксплуатации котельной", — пояснили агентству в областном СК РФ.