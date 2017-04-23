Под завалами шахты под Челябинском могут находиться два человека

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Судьба двух человек остается неизвестной после обрушения на шахте в Челябинской области, поисковые работы продолжаются, сообщила в воскресенье пресс-служба главного управления МЧС по региону.

Двое рабочих погибли при обрушении на шахте "Центральная" ОАО "Южуралзолото Группа Компаний". Более 160 горняков было эвакуировано, извлеченный из-под завалов рабочий доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

"Судьба ещё двух человек остается неизвестной, работы межведомственной группировки на шахте продолжаются. Создан оперативный штаб", — говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели работают в шахте уже более пяти часов. Для предотвращения дальнейшего обрушения возводятся дополнительные укрепления. Параллельно с этим ведется разбор завала и уборка обрушенной горной массы.