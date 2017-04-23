В Зеленограде мужчина устроил стрельбу в кафе

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе Зеленограда, в результате которой был ранен один из посетителей, сообщает пресс-служба ведомства по ЦФО.
Приехавший на место происшествия экипаж вневедомственной охраны оказал потерпевшему первую помощь и вызвал бригаду медиков. Подозреваемый успел скрыться, но через несколько минут был задержан недалеко от кафе, отмечает ведомство.
"В ходе досмотра у него обнаружен и изъят пистолет. Для дальнейшего разбирательства он доставлен в территориальный отдел полиции, оружие отправлено на экспертизу", — сообщили в пресс-службе.