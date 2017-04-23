Во Владивостоке девушка за рулем Mercedes разбила 11 припаркованных машин

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Молодая жительница Владивостока за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и повредила 11 автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. На момент ДТП стаж вождения девушки составил 2 года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.
Сотрудники полиции проводят проверку.
Девушка за рулем испортила 11 машин во Владивостоке #Владивостокhttps://t.co/GAlMk75Exx pic.twitter.com/hwi0amkEru— Новости Владивостока (@vvnews777) 23 апреля 2017 г.