Во Владивостоке девушка за рулем Mercedes разбила 11 припаркованных машин

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Молодая жительница Владивостока за рулем Mercedes Benz не справилась с управлением и повредила 11 автомобилей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.

"Установлено, что 22-летняя жительница Владивостока — водитель автомашины Mercedes Benz, двигаясь с Некрасовской в сторону кольца "Инструментального завода", не справилась с управлением и совершила столкновение с припаркованными вдоль дороги автомобилями. Пострадавших в результате автоаварии нет, 11 автомашин получили механические повреждения", — говорится в сообщении.

Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки. На момент ДТП стаж вождения девушки составил 2 года, в этом году к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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