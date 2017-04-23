Погибший при атаке на приемную ФСБ в Хабаровске был гражданином Узбекистана

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Посетитель, погибший при нападении на приемную ФСБ в Хабаровске, был гражданином Узбекистана, его тело отправили на родину, сообщил РИА Новости почетный консул Киргизии в Хабаровске Кадырбек Мырзобаев.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы 21 апреля, еще один человек — гражданин Киргизии — получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"Погибший был гражданином Узбекистана, его тело сегодня отправили на родину. Он был холост, семьи у него в Хабаровске не было", — сообщил консул.

Консула Узбекистана в Хабаровске нет.