Раненного при атаке на ФСБ в Хабаровске киргизстанца прооперировали

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Две операции провели раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно, сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.
"В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает. Пока он находится под постоянным наблюдением в реанимации. Завтра будет решаться вопрос о переводе его в обычную палату", — сообщил собеседник.