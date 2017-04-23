Раненного при атаке на ФСБ в Хабаровске киргизстанца прооперировали

ВЛАДИВОСТОК, 23 апр — РИА Новости. Две операции провели раненному при нападении на ФСБ в Хабаровске, его состояние стабильно, сообщил РИА Новости главврач 1-й краевой клинической больницы Сергей Пудовиков.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы 21 апреля, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"В субботу вечером пациенту сделали повторную операцию — у него выявили контузию кишки. Состояние тяжелое, но стабильное, пациент в сознании, разговаривает. Пока он находится под постоянным наблюдением в реанимации. Завтра будет решаться вопрос о переводе его в обычную палату", — сообщил собеседник.