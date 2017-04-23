В Москве возбудили дело после блокирования детской скорой

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Московские следователи завели уголовное дело по факту воспрепятствования проезда машины детской скорой помощи в столице, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело в связи с воспрепятствованием проезда машины "детской скорой помощи", — сказала она.

Ранее ряд российских СМИ опубликовал видеозапись, на которой водитель внедорожника не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице в Москве, а затем останавливает автомобиль и начинает выяснять отношения с водителем скорой. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.