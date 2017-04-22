Бастрыкин поручил возбудить дело после блокирования детской скорой в Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появления в СМИ видео, на котором водитель не пропустил детскую скорую помощь в Москве, сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве возбудить уголовное дело по данному факту, установить, задержать и дать принципиальную правовую оценку действиям горе-водителя", — сказала Петренко.

На появившейся в ряде российских СМИ видеозаписи видно, как водитель внедорожника не дает проехать автомобилю детской скорой помощи на Солнечной улице в Москве, а затем останавливает автомобиль и начинает выяснять отношения с водителем скорой. Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила, что следователи организовали доследственную проверку этой информации.