СК проверяет видео с иномаркой, не пропустившей детскую скорую в Москве

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Следователи организовали проверку появившейся в СМИ информации о видео, на котором иномарка не пропустила машину детской скорой в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она уточнила, что из опубликованного в интернете видео следует, что водитель иномарки, двигаясь по крайней левой полосе, не уступил дорогу машине "скорой" с включенным звуковым сигналом. После этого он продолжил медленно ехать по узкой дороге, а затем затормозил и начал "выяснять отношения с водителем "детской скорой помощи".

"Организована доследственная проверка по сообщению, выявленному в средствах массовой информации, о воспрепятствовании проезду машины скорой помощи", — сказала она.