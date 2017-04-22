В Сочи водитель легкового автомобиля сбил трех детей, стоявших на обочине

КРАСНОДАР, 22 апр — РИА Новости. Водитель легковой машины Kia Rio в Сочи выехал на бордюр и сбил находившихся на обочине трех детей, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о происшествии поступило в полицию в субботу в 16.10.

"Водитель KIA Rio не справился с управлением, допустил наезд на бордюр и затем сбил трех несовершеннолетних, стоящих на обочине детей от 10 до 12 лет. Несовершеннолетние были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", – рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что по факту происшествия проводится проверка.