В Новосибирске мальчик провалился в двухметровую яму на тротуаре

НОВОСИБИРСК, 22 апр – РИА Новости. Следователи в Новосибирске организовали проверку после сообщений СМИ о провалившемся в яму на тротуаре мальчике, которого вытащили прохожие, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

В управлении пояснили, что в телесюжете в СМИ говорится, что восьмилетний мальчик, проходя по асфальтированному тротуару в Ленинском районе Новосибирска, упал в яму и полностью провалился под землю. Его частично засыпало грунтом, при этом выбраться из ямы ребенок сумел только при помощи прохожих.

"По указанному факту в следственном управлении организовано проведение процессуальной проверки. Установлено, что событие произошло около 16.00 местного времени 19 апреля 2017 года. Получены объяснения от ребенка и его мамы, последние сообщили следователю, что происшествие произошло недалеко от их дома, глубина ямы составляла около двух метров", — говорится в сообщении.

В результате падения ребенок получил ушибы мягких тканей рук и ног. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Также следователи намерены дать правовую оценку бездействию городских властей к обеспечению мер безопасности.