В столкновении легковушек на Ставрополье пострадали пять человек

ПЯТИГОРСК, 22 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Пять человек пострадали в результате столкновения легковых автомобилей в Грачевском районе Ставропольского края, сообщает краевое управление ГИБДД.

"Утром на автодороге Астрахань-Элиста-Ставрополь, по предварительной версии, водитель Hyundai Accent допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2111", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали оба водителя, а также три пассажира ВАЗ-2111. Обстоятельства и степень ответственности обоих водителей устанавливаются ГИБДД, отмечено в сообщении.