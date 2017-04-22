Раненный при атаке на ФСБ в Хабаровске киргизстанец находится в реанимации

БИШКЕК, 22 апр – РИА Новости. Гражданин Киргизии, получивший ранение при нападении неонациста на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика, сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает в субботу пресс-служба МИД Киргизии.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы, еще один человек получил ранение. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"По информации УФСБ по Хабаровскому краю, при имевшем месте быть инциденте в здании УФСБ РФ по Хабаровскому 21 апреля 2017 года погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, а гражданин Киргизстана Жумаев Талант Аскарович, 1980 года рождения, ранен", — сообщает МИД страны.

По его данным, Жумаев "был приглашен сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика". В настоящий момент Жумаев находится в отделении реанимации Первой краевой клинической больницы им. Сергеева, его состояние оценивается как стабильно тяжелое, отметили во внешнеполитическом ведомстве.