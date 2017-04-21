СК не подтвердил связь напавшего на УФСБ в Хабаровске с террористами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следственный комитет не подтверждает связь напавшего на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске с международными террористическими организациями, приписавшими себе ответственность за преступление; злоумышленник придерживался неонацистских взглядов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление", — сказала она.

Ранее СМИ сообщали, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ)*.

* Террористическая организация, запрещенная в России.