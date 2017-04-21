СК не подтвердил связь напавшего на УФСБ в Хабаровске с террористами

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следственный комитет не подтверждает связь напавшего на сотрудников УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске с международными террористическими организациями, приписавшими себе ответственность за преступление; злоумышленник придерживался неонацистских взглядов, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующим ненависть к людям иных национальностей. При этом у следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление", — сказала она.
Ранее СМИ сообщали, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ)*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.