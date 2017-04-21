Росгвардия проверит стрелковые клубы после инцидента в Хабаровске

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Росгвардия после нападения на стрелковый клуб в Хабаровске проведет внеплановые проверки использующих оружие организаций, сообщил в пятницу департамент Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.

"В связи с событиями, произошедшими в Хабаровске, территориальным органам Росгвардии поручено провести внеплановые проверки стрелковых объектов организаций, использующих оружие, с целью установления достаточности принимаемых ими мер по его сохранности", — говорится в сообщении.

При этом говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств произошедшего преждевременно, подчеркнули в Росгвардии.