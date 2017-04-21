СК возбудил уголовное дело по трем статьям после атаки на ФСБ в Хабаровске

Автомобили полиции у здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

Автомобили полиции у здания приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, в котором неизвестный открыл огонь по сотрудникам и посетителям. 21 апреля 2017

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уголовное дело по трем статья возбуждено после нападения на приемную управления ФСБ по Хабаровскому краю — об убийстве, о незаконном обороте оружия и о посягательстве на жизнь правоохранителей, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Возбуждено дело "по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)", сказала Петренко.

Сотрудник ФСБ и один посетитель погибли при нападении на приемную регионального управления спецслужбы. Как сообщили в ФСБ, нападавший уничтожен, им оказался местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе. Перед нападением он похитил в стрелковом клубе карабин и два пистолета и убил инструктора.