В Якутии чиновник потратил на рыбалку два миллиона рублей из бюджета

ВЛАДИВОСТОК, 21 апр — РИА Новости. Директор государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) "Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов" подозревается в том, что за счет бюджетных средств организовал туристический полет на рыбалку под видом авиаработ по отстрелу волков, сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ.

"По версии следствия, подозреваемым в сентябре 2016 года за счет средств государственного казенного учреждения под видом авиационных работ по государственному контракту на проведение отстрела волков на территории Республики Саха (Якутия) был организован туристический полет с целью отдыха и рыбалки пассажиров в количестве 9 человек на воздушном судне Ми-8Т из города Якутска в Кобяйский район", — говорится в сообщении.

Впоследствии, по данным СК, подозреваемый подписал и заверил печатью учреждения подложный акт выполненных в полном объеме работ по отстрелу волков.

В результате ГКУ "Охрана, учет и воспроизводство охотничьих ресурсов" причинен ущерб на сумму свыше 2,2 миллиона рублей, сообщает СК. Изъята документация учреждения, касающаяся государственного контракта и его исполнения, а также документы авиакомпании, проводившей авиационные работы. Проводятся допросы свидетелей и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.