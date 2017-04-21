Жителю Чувашии дали 15 месяцев колонии строгого режима за укус полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр — РИА Новости. Суд приговорил жителя Чувашии к 1 году 3 месяцам колонии строго режима за то, что тот, будучи доставленным в отделение полиции в состоянии алкогольного опьянения, укусил представителя правопорядка, сообщило республиканское управление СК РФ.

Осужденный 37-летний житель Цивильска в ночь с 11 на 12 января, будучи недовольным тем, что его доставили в местный отдел полиции за то, что он появился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, укусил правоохранителя за руку.

"Суд признал мужчину виновным в применении насилия в отношении представителя власти и назначил ему наказание виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.