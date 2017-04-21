Пожарные под Курском потушили возгорание на складе боеприпасов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области потушено, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Ранее в ведомстве заявили, что в подземном хранилище стрелковых боеприпасов в Курской области возникло задымление.
"Возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области потушено", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает комиссия ЗВО для установления причины возгорания и оценки ущерба.