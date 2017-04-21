Маркелов не приобретал полотна Боттичелли и Рафаэля, заявил адвокат

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый по делу о взятке, не приобретал ценных картин, тем более находящихся в розыске, сообщил РИА Новости его адвокат Петр Севрук.

Ранее региональные СМИ сообщили, что при обыске у Маркелова были обнаружены полотна работы Боттичелли и Рафаэля, а также некие картины, которые находятся в международном розыске.

"Сегодня я был в следственном изоляторе у Маркелова, и он сообщил, что никаких ценных произведений искусства не коллекционировал и не приобретал, не похищал и уж тем более не имеет никакого отношения к картинам, находящимся в международном розыске. Я пока видел только один протокол обыска у Маркелова, в нем обозначено, что обнаружена коллекция монет. Это какие-то юбилейные монеты — подарки. Особенной ценности они не представляют", — сказал Севрук.

Следственный комитет России ранее сообщил о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл и его соучастников, ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.