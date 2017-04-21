В Минобороны сообщили о задымлении на складе под Курском

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Задымление возникло в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области, угрозы распространения огня нет, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Было обнаружено задымление подземного хранилища стрелковых боеприпасов (патроны к стрелковому оружию) Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области. Прибывшими к месту пожарными расчетами Западного военного округа и МЧС возгорание локализовано", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что угрозы распространения огня нет, близлежащие населенные пункты находятся в безопасности.

На месте происшествия работают пожарные расчеты войсковой части и МЧС для проливки территории, заключили в ведомстве.