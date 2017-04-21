Сотрудники МВД ищут подозреваемых, скрывшихся после операции под Владимиром

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудники МВД принимают участие в поиске подозреваемых, скрывшихся после спецоперации во Владимирской области, сообщил журналистам замглавы ведомства Игорь Зубов.

Ранее ФСБ сообщило, что два уроженца Средней Азии, связанные с вербовщиками международных террористов и выражавшие готовность совершить теракты в России, были ликвидированы во Владимирской области при попытке задержания. В СМИ позднее появлялась информация о том, что ещё четверо подозреваемых скрылись с места операции, однако правоохранительные органы не давали ей официального подтверждения.

"По логике вещей, конечно, МВД участвует в поисках, это в наших функциях прописано. Мы не можем не участвовать, потому что мы самый большой отряд правоохранителей. Можно смело сказать, что участвуем ", — отметил Зубов, отвечая на вопрос, задействованы ли сотрудники МВД в поисках скрывшихся подозреваемых.