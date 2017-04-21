Бойцы Росгвардии нашли противотанковый гранатомет под Пензой

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бойцы ОМОНа Росгвардии совместно с региональным управлением МВД обнаружили под Пензой тайник оружия с противотанковым гранатометом и винтовкой Мосина, сообщает в пятницу пресс-служба Росгвардии России.

"Схрон находился в лесном массиве, неподалеку от автомобильной дороги М5 "Урал". Прибывшие на место инженеры-взрывотехники ОМОНа Росгвардии по Пензенской области обнаружили ручной противотанковый гранатомет, кавалерийский карабин системы Мосина и металлический ящик с патронами для пистолета ТТ, в количестве 1260 штук", — сообщили в ведомстве.

По информации Росгвардии изъятое оружие направлено на исследование. По предварительным данным, оно находится в рабочем состоянии, а боеприпасы пригодны для стрельбы.