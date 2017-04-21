Суд вынес приговор москвичу, заказавшему убийство родителей ради наследства

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Московский городской суд в пятницу приговорил к 16 годам колонии строгого режима 19-летнего москвича Максима Климкина за организацию убийства сестры и приготовление к убийству родителей ради получения наследства, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

По данным ведомства, в феврале 2016 года Климкин разработал план убийства всех членов своей семьи: матери, отца и малолетней сестры, чтобы завладеть их имуществом. Исполнителя преступления, несовершеннолетнего жителя Саратовской области, он нашел в интернете, пообещав ему однокомнатную квартиру в Москве.

Как сообщает ГП, 16 марта 2016 года наемник приехал в квартиру Климкина на Белореченской улице, где стал ждать возвращения членов его семьи. Первой домой вернулась 12-летняя сестра Климкина, ей он нанес колото-резаные ранения головы, шеи и туловища, от которых девочка скончалась на месте. Но, услышав с улицы звук проезжающего автомобиля с включенной сиреной, убийца испугался и скрылся, не дождавшись возвращения отца и матери Климкина.

Отмечается, что психолого-психиатрическая экспертиза признала Климкина вменяемым. Как полагает следствие, единственным мотивом, побудившим его организовать убийство своей семьи, была корысть.

"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры г. Москвы суд приговорил Климкина к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, его сообщника – к 9 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.