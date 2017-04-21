Варвару Караулову этапировали в колонию

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Осужденную за попытку примкнуть к экстремистской организации "Исламское государство"* бывшую студентку МГУ Варвару Караулову (Александру Иванову) этапировали в колонию, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.

"Варвару Караулову из следственного изолятора этапировали в колонию для отбывания наказания", — сказал защитник.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что получила обращение от замглавы ОНК Москвы Евы Меркачевой с просьбой помочь в деле Карауловой, чтобы она не была переведена в отдаленную от дома колонию. Согласно закону, ФСИН известит родственников Карауловой о месте отбывания наказания​ только после факта доставки в колонию.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к ИГ*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.