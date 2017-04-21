В вещах напавшего на приемную ФСБ не нашли взрывного устройства

Нападение на приемную ФСБ в Хабаровске (3)

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на приемную ФСБ в Хабаровске. 21 апреля 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на приемную ФСБ в Хабаровске. 21 апреля 2017

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Специалисты-взрывотехники не обнаружили взрывного устройства в вещах напавшего на приемную УФСБ по Хабаровскому краю, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что напавший на управление ФСБ принес с собой взрывное устройство.

"При осмотре специалистами-взрывотехниками личных вещей Конева А.В., открывшего стрельбу в приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, взрывного устройства не обнаружено", — говорится в сообщении.

Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Как сообщили в ЦОС ФСБ, нападавший уничтожен, им являлся местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.