В вещах напавшего на приемную ФСБ не нашли взрывного устройства

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Специалисты-взрывотехники не обнаружили взрывного устройства в вещах напавшего на приемную УФСБ по Хабаровскому краю, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что напавший на управление ФСБ принес с собой взрывное устройство.
"При осмотре специалистами-взрывотехниками личных вещей Конева А.В., открывшего стрельбу в приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, взрывного устройства не обнаружено", — говорится в сообщении.
Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю. Как сообщили в ЦОС ФСБ, нападавший уничтожен, им являлся местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе.