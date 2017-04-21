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Суд отклонил иск еще одной стюардессы "Аэрофлота" о дискриминации

13:5621.04.2017
(обновлено: 14:11 21.04.2017)
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© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"Бортпроводница авиакомпании Аэрофлот. Архивное фотоБортпроводница авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© Фото : пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пресненский суд Москвы отклонил иск стюардессы Евгения Магурина к "Аэрофлоту" о дискриминации по внешним данным и возрасту, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В удовлетворении исковых требований отказать", — сказал судья Валентин Ершов.

Сотрудница авиакомпании Евгения Магурина обратилась в суд с иском к "Аэрофлоту", в котором указала, что работодатель снизил размер надбавки к ее заработной плате по пункту "профессиональная успешность" из-за того, что она носит 52-й размер одежды. Истица требует вернуть ей надбавку в размере 17 тысяч рублей, а также компенсировать 500 тысяч рублей морального вреда.

Бортпроводники авиакомпании Air Asia в аэропорту Нарита
© AFP 2017 / Toshifumi Kitamura
Молода и прекрасна: какие требования предъявляют к cтюардессам в мире
Заявительница также требует признать незаконным и отменить пункт требования к внешнему виду членов экипажа, который позволяет работать на международных рейсах только худым и молодым стюардессам. Она отмечает, что для бортпроводников "Аэрофлота" летная форма выпускается только до 48-го размера, таким образом, происходит дискриминация обладателей большего размера.

"Политика на омоложение в Аэрофлоте проводится давно. В августе меня сфотографировали в полный рост в пилотке со всех сторон. После этого я прилетаю с Нью-Йорка и у меня начинается Уфа, Самара и так далее. Я понимаю почему это происходит", — объяснила истица Маргулина дискриминацию, отметив, что таких бортпроводников, как она, "очень много".

Представитель "Аэрофлота" утверждает, что производство по иску должно быть прекращено.

"Повышенные габариты могут создать толчею при чрезвычайных ситуациях. Излишний вес может создать проблемы при использовании плавсредств — не сможет забраться сам, помочь пассажирам", — объяснил представитель "Аэрофлота" в суде необходимость соблюдения установленных нормативов. Он также отметил, что некоторые авиакомпании взымают дополнительную плату в зависимости от веса багажа, потому что "каждый килограмм имеет значение".

Представитель "Аэрофлота" отметил, что предъявляемые бортпроводникам требования объективны. "Ведь когда человека нужно отправить в космос, он должен соответствовать определенным критериям", — сказал он, прося суд отклонить требования истца.

Ранее Тушинский суд Москвы отклонил подобный иск о дискриминации стюардессы Ирины Иерусалимской к ПАО "Аэрофлот".

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