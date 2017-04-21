В Башкирии после взрыва на шахте, где погиб человек, завели уголовное дело

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в шахте Сибайского горно-обогатительного комбината в Башкирии, в результате чего погиб человек, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК по региону.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и одном пострадавшем при взрыве на глубине 509 метров на медном руднике ООО "Башкирская медь" в городе Сибай Учалинского района.

"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан Г.Я. Житенева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ)", — говорится в сообщении.

Следователи осматривают место происшествия, изымают служебную документацию. Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления.