На приемную ФСБ в Хабаровске напал член неонацистской группировки

Нападение на приемную ФСБ в Хабаровске (2)

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на приемную ФСБ в Хабаровске. 21 апреля 2017

Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения на приемную ФСБ в Хабаровске. 21 апреля 2017

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Напавшим на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю был местный житель, принадлежавший, по некоторым данным, к неонацистской группе, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

Ранее сообщалось, что сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен.

Публикация от Хабаровск +18 (@khv_news) Апр 21 2017 в 2:12 PDT

"Личность совершившего преступление в Хабаровске установлена — это уроженец и житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе. Оперативно-следственные действия продолжаются", — говорится в сообщении.

ОГО!!! Хабаровск выдаёт!!! В здании ФСБ какая то нездоровая движуха. pic.twitter.com/YTVfJHFfDy — Олег Т. (@docZLO) 21 апреля 2017 г.

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