Источник назвал возможную причину взрыва на медном руднике в Башкирии

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Причиной взрыва в шахте на медном руднике Сибайского горно-обогатительного комбината в Башкирии, по предварительным данным, стало нарушением правил безопасности при закладке взрывного устройства, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

Ранее сообщалось о гибели одного человека и одном пострадавшем при взрыве на глубине 509 метров на медном руднике ООО "Башкирская медь" в городе Сибай Учалинского района.

"Предварительная причина — нарушение правил безопасности при производстве работ", — сказал собеседник агентства, добавив, что взрывчатка сдетонировала при закладке взрывного устройства в шахту рудника.

Обстоятельства ЧП сейчас выясняют следователи.