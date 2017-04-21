Дадин требует компенсацию в пять млн рублей за незаконное преследование

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Защита первого осужденного за нарушения правил проведения митингов и пикетов Ильдара Дадина требует взыскать 5 миллионов рублей компенсации вреда за незаконное уголовное преследование, сообщил РИА Новости его адвокат Алексей Липцер.

"Сегодня мы подали в Железнодорожный суд Подмосковья иск о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование, а также содержание под стражей и под домашним арестом в течение более двух лет", — сказал защитник.

Ответчиком по иску заявлен Минфин в лице казначейства.

Дадин первым в России был осужден по уголовной статье о неоднократных нарушениях на митингах. 22 февраля президиум Верховного суда отменил его приговор, сочтя, что уголовное дело было заведено в нарушение формальных сроков привлечения к уголовной ответственности.

Из назначенного наказания в виде 2,5 лет лишения свободы Дадину на момент освобождения оставалось отсидеть около пяти месяцев. Ранее стало известно, что защита Дадина пожаловалась на незаконное содержание в колонии в Страсбургский суд.