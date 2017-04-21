В Хабаровске напали на приемную ФСБ, погибли два человека

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сотрудник ФСБ России и один посетитель погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен, говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

"Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.