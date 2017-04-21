На Ставрополье завели дело после избиения мужчиной пятиклассника

ПЯТИГОРСК, 21 апр – РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении работников школы на Ставрополье, где отец пятиклассницы избил ее одноклассника, сообщило следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю.

Ранее в СМИ появилось видео, где отец одной из учениц школы в Минераловодском районе избивает учащегося, который якобы обидел его дочь. По факту избиения несовершеннолетнего в органах внутренних дел уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побои".

"Данные противоправные действия в отношении малолетнего стали возможны из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами школы, которые обязаны обеспечивать безопасность жизни и здоровья учащихся, их всестороннее развитие во время образовательного процесса", — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье УК РФ "Халатность", виновным грозит арест до трех месяцев.