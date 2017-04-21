Защита генерала Лопырева обжаловала продление его ареста

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Защита генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева, обвиняемого в получении взяток на сумму более 6 миллионов рублей, обжаловала продление его ареста до 23 июля, сообщил РИА новости адвокат обвиняемого Руслан Закалюжный.

"Военный суд продлил срок ареста генерала Лопырева еще на три месяца — до 23 июля. Мы подали на это решение апелляционную жалобу, дата ее рассмотрения пока не назначена", — сказал защитник.

По данным следствия, озвученных в суде, Лопыреву вменяется получение взяток в 6,27 миллиона рублей, в настоящее время он временно отстранен от должности руководителя ФСО по Северо-Кавказскому федеральному округу, которое базировалось в Сочи.

В рамках расследования уголовного дела суд наложил арест на имущество сына и жены генерала: жилой дом в Ленинградской области, квартиру в Сочи и квартиру в Москве. Также в квартире сына Лопырева Александра были изъяты денежные средства в размере 63 миллионов рублей, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов.

Как ранее сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко, в отношении Лопырева возбуждено уголовное дело о взяточничестве. По данным следствия, он получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ.