Гражданин Китая пытался вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 апр — РИА Новости. Гражданин КНР пытался вывезти 240 фрагментов бивней мамонта через международный пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ, сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Незадекларированный товар общим весом более трех килограммов был обнаружен при таможенном контроле.

"Гражданин КНР пытался вывезти их в жилетке с пришитыми изнутри карманами, которая находилась под верхней одеждой", — уточнили в ведомстве.

В отношении гражданина КНР возбуждено дело по части 2 статьи 16.1 КоАП "Незаконное перемещение через границу товара". Костные фрагменты изъяты и направлены на экспертизу, ведется административное расследование.