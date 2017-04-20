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Происшествия

Верховный суд запретил деятельность "Свидетелей Иеговы" в России

19:4120.04.2017
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© Fotolia / robypangyБиблия Свидетелей ИеговыБиблия Свидетелей Иеговы
© Fotolia / robypangy

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Верховный суд РФ в четверг признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией

"Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск Минюста России и признать экстремистской организацию "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России", ликвидировать ее и запретить ее деятельности на территории РФ", — сказал судья Юрий Иваненко.

Также суд постановил обратить в доход государства имущество организации.

Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение в апелляционной инстанции, в случае подачи жалобы постановление о запрете организации пока не вступит в законную силу. Однако Минюст ранее уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

Последствия решения

Если решение суда вступит в силу, то членов "Свидетелей Иеговы" могут привлекать к ответственности за экстремизм по части 2 статьи 282.2 УК РФ "участие в деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Таким образом, адептам "свидетелей Иеговы" может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Позиция Минюста

В ходе процесса стало известно, что Минюст, в частности, вменяет "Свидетелям Иеговы" в вину отказ от переливания крови.

Библия Свидетелей Иеговы
© Fotolia / robypangy
Бывшие "свидетели Иеговы" рассказали суду о тотальном контроле организации

"Проводилась экспертиза информационных брошюр "Свидетелей Иеговы", и специалисты пришли к выводу, что содержащаяся в них информация представляет угрозу для здоровья", — сказала представитель министерства Светлана Борисова.

Она также сослалась на случай, когда больному ребенку отказались переливать кровь, поскольку это противоречило религиозным взглядам его родителей, членов организации "Свидетели Иеговы".

Минюст убежден, что работа "Свидетелей Иеговы" порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности, указала юрист ведомства. По ее данным, по решению российских судов 95 брошюр "Свидетелей Иеговы" признаны экстремистскими, так же, как и деятельность восьми организаций в регионах России.

Также в ходе процесса суд заслушать показания нескольких бывших членов организации, которые заявили, что за адептами установлен "тотальный контроль".

Свидетель из Санкт-Петербурга Наталья Корецкая, которая состояла в организации с 1995 по 2009 годы, рассказала, что ее члены "живут в полном тотальном контроле адептов управленческим центром".

"Свидетели Иеговы" формально следят за каноническим соблюдением норм, но на самом деле речь идет о тотальном контроле личной жизни человека — его интимной жизни, образования, работы", — сказала свидетель.

Другой бывший член организации Павел Зверев заявил, что из-за руководителей "Свидетелей Иеговы" он остался без высшего образования.

"В организации считается, что получение высшего образования для интересов организации бесполезно. В результате такого убеждения я остался без образования и страдаю от этого в своей жизнедеятельности", — сказал Зверев.

Позиция "Свидетелей Иеговы"

Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергают все претензии Минюста. В часотности, представители ответчиков отмечают, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет. Юрист заметил, что Минюст привел в пример только единичный случай, когда врачи предложили родителям два альтернативных способа лечения, один из которых предусматривал переливание крови. Но родители захотели лечить ребёнка медикаментами.

Верховный суд. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Верховный суд конфисковал имущество "Свидетелей Иеговы"

"Каждый гражданин, является ли он "свидетелем Иеговы", или не является, имеет право отказа от переливания крови и выбора лечения путем принятия таблеток", — отметил представитель организации.

Также юристы опровергли наличие экстремизма в литературе "Свидетелей Иеговы". По их словам, претензии были предъявлены к цитатам из "Библии", кроме того, органы власти не пересмотрели вопрос о наличии экстремизма в этих брошюрах после внесения изменений в законодательство о таких преступлениях.

"Свидетели Иеговы" также утверждают, что при проведении обысков было нарушено российское законодательство, в частности, они проводились в отсутствии как членов организации, так и адвокатов и некоторая найденные материалы были им подброшены.

Сейчас работа центра "Свидетелей Иеговы" приостановлена распоряжением Минюста до принятия судом решения. Организация оспорила это распоряжение в Замоскворецком суде Москвы.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России.

"Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС напрямую затрагивает около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций "Свидетелей Иеговы" в России, а также касается всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии".

Конфискация имущества

Минюст в иске просил не только ликвидировать организацию, но и обратить во взыскание имущество "Управленческого центра "Свидетелей Иеговы".

По данным самой организации, речь идет об имуществе, которым владеют "Свидетели Иеговы" из Испании, Швеции, Норвегии и Австрии, а российской организации оно не принадлежит.

Минюст опроверг эти утверждения, но не уточнил о каких именно объектах идет речь.

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