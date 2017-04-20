В московском метро после падения на рельсы погиб человек

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Человек погиб после падения на рельсы на станции метро "Бутырская" Московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"В 18.31 тело погибшего извлечено, движение в сторону центра восстановлено", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП выясняются.

В официальном twitter-аккаунте Московского метрополитена по оперативному информированию о работе метро сообщается, что интервалы движения поездов на "салатовой" ветке столичного метро были увеличены из-за инцидента с пассажиром.

"Люблинско-Дмитровская линия. Увеличены интервалы движения от "Марьиной рощи" до "Петровско-Разумовской" из-за инцидента с пассажиром. Службы метрополитена делают всё возможное для восстановления движения на северном участке Люблинско-Дмитровской линии… Пожалуйста, пользуйтесь другими линиями метро, МЦК или наземным транспортом", — сообщается в микроблоге Twitter.

Позднее в микроблоге появилось сообщение о том, что по состоянию на 18.27 движение на северном участке восстановлено и входит в график.