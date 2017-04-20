Верховный суд признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Верховный суд признал экстремистской деятельность "Управленческого центра свидетелей Иеговы в России" и запретил его работу, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, Верховный суд удовлетворил иск Минюста.

Также суд конфисковал имущество центра.

"Имущество организации "Свидетели Иеговы" обратить в доход государства", — сказал судья Юрий Иваненко

Центр "Свидетелей Иеговы" может обжаловать это решение. Если он подаст жалобу, постановление о запрете пока не вступит в законную силу. Однако ранее Минюст уже приостановил работу центра до окончательного разрешения спора в суде.

"Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. Эта религиозная организация регулярно имеет проблемы с законом в России — от судебных постановлений о запрете детальности и ликвидации отделений до штрафов за хранение экстремистских материалов.