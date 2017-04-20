Спасшийся с сухогруза "Герои Арсенала" моряк выехал на Украину

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости. Спасшийся моряк с сухогруза "Герои Арсенала", который потерпел крушение в акватории Черного моря, сегодня прибыл в Ростов-на-Дону для оформления документов и уже выехал на родину — на Украину, сообщил РИА Новости украинский генконсул Виталий Москаленко.

"Константин Черненко уже сейчас отправился наземным транспортом домой в Украину. Он будет на месте примерно через 4-5 часов. Сегодня в генеральном консульстве Украины в Ростове-на-Дону мы ему быстро подготовили документы для отправки домой", — пояснил Москаленко. Он добавил, что состояние здоровья Черненко удовлетворительное.

В ночь на среду в районе Керченского пролива потерпел крушение сухогруз "Герои Арсенала". По предварительной информации, он следовал из Азова Ростовской области в Турцию с грузом зерна. Росморречфлот сообщал, что на борту было двое россиян, один из которых капитан, девять украинцев и один гражданин Грузии. По последним данным, спасен один моряк, тела трех погибших подняты на спасательное судно. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.