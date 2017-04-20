В Тюмени пьяный мужчина угнал машину, чтобы съездить на похороны кота

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Автоинспекторы в Тюмени задержали подозреваемого в угоне нетрезвого мужчину, который объяснил свой поступок необходимостью съездить в Тобольск, чтобы похоронить кота, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Тюменской области.

"Инспекторы полка ДПС ГИБДД сегодня задержали 34-летнего жителя Нефтеюганска, подозреваемого в угоне автомобиля в Тюмени. Транспортное средство мужчине понадобилось, чтобы съездить в Тобольск и похоронить кота", — сказано в сообщении.

Уточняется, что автомобиль был угнан в среду вечером. Хозяин оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку, чем и воспользовался подозреваемый. Позже задержанный рассказал, что решил проучить владельца автомобиля, оставившего открытым транспортное средство.

По информации пресс-службы, подозреваемый не имеет водительского удостоверения, ранее задерживался за управление транспортом в состоянии опьянения в 2011 году и в апреле текущего года. Молодому человеку грозит уголовная ответственность за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.