Мужчину, задержанного за шпионаж в пользу Украины, депортировали из России

САМАРА, 20 апр — РИА Новости. Мужчину, которого задержали в Самаре за шпионаж в пользу Украины, депортировали из России и отправили в Донецкую область, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

"Мужчину, который был задержан в Самаре, и по нашей информации, принадлежащий к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" Главного управления разведки министерства обороны Украины (ГУР МОУ – Ред), депортировали из России. Его отправили в Донецкую область Украины для дальнейшего разбирательства", — рассказал собеседник агентства.

По данным УФСБ по региону, мужчина может быть причастен к обстрелам на территории ДНР и, возможно, являлся наводчиком.

Ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники УФСБ по региону задержали в Самаре украинского шпиона, планируется его депортация из России. По данным источника, во время допроса мужчина признался в осуществлении им в интересах ГУР Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры в самопровозглашенной Донецкой народной республике, Ростовской и Самарской областях.

По версии силовиков, в Самаре мужчина занимался сбором сведений об обстановке на железнодорожном вокзале, однако был задержан сотрудниками полиции. В свою очередь, Минобороны Украины заявляет, что задержанный в Самаре гражданин не имеет отношения к украинским разведывательным органам.