В красноярской школе пятеро подростков отравились таблетками

КРАСНОЯРСК, 20 апр — РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства инцидента в одной из школ Кировского района Красноярска, откуда в четверг утром были госпитализированы пятеро подростков, предположительно, отравившихся таблетками, сообщил РИА Новости официальный представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин.

По его словам, сообщение о происшествии поступило в полицию из медицинского учреждения.

"В больницу были доставлены пятеро школьников в возрасте 14-16 лет. По предварительным данным, в школу одна из учениц принесла таблетки, которые отпускаются по рецепту, и угостила ими подростков. Они почувствовали себя плохо, их осмотрел школьный врач и вызвал "скорую". Сейчас полиция устанавливает, откуда и как таблетки попали к девочке. В настоящее время ее опросить не удалось", — сказал собеседник агентства.

По данным источника в экстренных службах региона, школьники отравились фенозепамом. В МВД название лекарственного препарата не озвучивают.