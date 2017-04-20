Ветеран ФСБ положительно оценил расследование теракта в Петербурге

Сотрудники ФСБ задерживают одного из организаторов террористического акта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. Архивное фото

Сотрудники ФСБ задерживают одного из организаторов террористического акта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова. Архивное фото

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российские спецслужбы успешно, в короткие сроки провели поиск заказчика и исполнителей теракта в метро Санкт-Петербурга, во многом их успех связан с применением современных оперативно-технических средств, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ генерал-майор (ФСБ России) запаса Александр Михайлов.

В четверг директор ФСБ РФ Александр Бортников сообщил журналистам, что заказчик теракта практически установлен. Ранее по делу о теракте было задержано 10 человек, все — выходцы из стран Центральной Азии. Среди задержанных — предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

"Да, можно говорить об успехе наших спецслужб", — сказал Михайлов в беседе с РИА Новости, комментируя сообщения о ходе расследования теракта.

"Сегодня специальные службы имеют очень серьезную материально-техническую базу и имеют возможность осуществлять оперативно-розыскные мероприятия с помощью современных технологий", — отметил он.

По словам эксперта, российские спецслужбы отработали навык применения таких технологий при расследовании ранее совершавшихся терактов в других городах РФ.

Для оценки скорости нынешнего расследования Михайлов привел пример расследования серии из трех терактов, совершенных 8 января 1977 в Москве группой армянских националистов. Тогда были устроены взрывы в столичном метро и около магазинов в центре Москвы. В результате погибли семь человек (все — при взрыве в метро, 37 были ранены).

"Если сейчас заказчик и пособники выявлены за две недели, то в 1977 году нам пришлось работать 10 месяцев, потому что там был чисто физический розыск. У нас не было многих инструментов, которые помогали бы (быстро) найти заказчиков и исполнителей", — сказал Михайлов.