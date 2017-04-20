В России за госизмену и шпионаж в 2016 году осудили 42 человека

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. За государственную измену, шпионаж и разглашение гостайны в России в 2016 году осуждены 42 человека, в 2015 году за эти же преступления в местах лишения свободы оказались 28 человек, сообщается в отчете судебного департамента при Верховном суде РФ, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"В отношении 14 человек вынесены обвинительные приговоры по статье "Госизмена" (статья 275 УК РФ), в отношении трех — по статье "Шпионаж" (статья 276 УК РФ). Оправдательных приговоров по данной категории дел не выносилось. Но в отношении одного человека, признанного виновным в госизмене, дело было прекращено", — сообщает судебный департамент, не уточняя причины прекращения дела. По данным департамента, в прошлом году за разглашение гостайны в России осудили 25 человек.

Согласно данным судебной статистики, в прошлом году 588 человек получили судимости за преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.

В 2015 году за шпионаж, госизмену и разглашение гостайны в России были осуждены 28 человек.