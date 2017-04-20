На Ставрополье проверяют данные об избиении мужчиной одноклассника дочери

ПЯТИГОРСК, 20 апр — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи проверяют информацию о том, что на Ставрополье отец школьницы избил ее одноклассника, который якобы обидел его дочь, сообщило следственное управление СК РФ по краю.

Ранее в СМИ появилось видео, где отец одной из учениц школы в Минераловодском районе избивает учащегося, который якобы обидел его дочь.

"И.о. руководителя следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю Игорь Иванов поручил проверить и дать уголовно-правовую оценку действиям либо бездействию учителя школы, на глазах которой были совершены противоправные действия в отношении мальчика, а также администрации школы, допустившей возможность свободного доступа мужчины в образовательное учреждение", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по факту избиения несовершеннолетнего в органах внутренних дел уже возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Побои".