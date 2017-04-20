На Урале девушка на иномарке без прав опрокинула УАЗ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апр – РИА Новости. Daewoo Nexia и УАЗ столкнулись на трассе в Свердловской области, УАЗ опрокинулся от удара, пострадали пять человек, сообщает региональное УГИБДД.

По данным управления, авария случилась в середине дня 19 апреля на десятом километре трассы "Ревда – Дегтярск – Курганово".

"Водитель автомобиля Daewoo Nexia, женщина 1991 года рождения, не имея права управления…, выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем УАЗ-396294, водитель — мужчина 1973 года рождения, который двигался во встречном направлении. После столкновения автомобиль УАЗ опрокинулся", — уточняет УГИБДД.

По данным полиции, в результате аварии пострадали пять человек – оба шофера, а также две пассажирки иномарки и одна пассажирка УАЗа. Троих из них госпитализировали.

По данным местных СМИ, опрокинувшийся УАЗ является медицинским.