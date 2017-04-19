Брат Азимова ехал в Москву для дачи показаний, сообщил источник

БИШКЕК, 19 апр — РИА Новости. Старший брат предполагаемого организатора взрыва в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова – Акрам не был депортирован из Киргизии, а выехал в Москву для дачи показаний по делу о теракте, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах республики.

По сообщению ФСБ РФ, Аброр Азимов был задержан в Одинцовском районе Подмосковья по подозрению в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. По данным ведомства, Азимов является выходцем из Центрально-Азиатского региона 1990 года рождения. Как сообщил РИА Новости Генконсул РФ в Оше, Аброр и его старший брат Акрам Азимовы получили российские паспорта в 2014 году.

СМИ Киргизии сообщили, что Акрам Азимов, находившийся на лечении в одной из клиник на юге Киргизии, сразу после задержания брата был допрошен сотрудниками госкомитета нацбезопасности Киргизии после чего исчез, не вернувшись ни в клинику, ни домой. В связи с этим журналисты со ссылкой на родственников семьи сообщили, что он мог быть депортирован в Россию.

"Акрам Азимов не был депортирован из Киргизии. По просьбе правоохранительных органов (РФ – ред.) он добровольно выехал в Москву для дачи показаний по делу", — сообщил собеседник агентства. Он указал, что точно такая же ситуация была с родителями Джалилова, которые на следующий день после теракта по просьбе российских властей отправились в Москву, чтобы принять участие в следственных мероприятиях, в частности в опознании тела.