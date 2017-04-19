Ветеран "Альфы" считает поиск организаторов теракта в Петербурге успешным

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Поиск российскими спецслужбами организаторов и исполнителей теракта в метро Санкт-Петербурга успешно завершается, считает президент международной ассоциации ветеранов антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.
В среду ФСБ РФ сообщила о задержании в Новой Москве Акрама Азимова, старшего брата предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова, задержанного ФСБ в понедельник в Одинцовском районе Подмосковья и впоследствии арестованного. Аброр Азимов подозревается в том, что подготовил непосредственного исполнителя теракта Акбаржона Джалилова. Предполагается, что Акрам Азимов помогал в переправке денег, использованных при подготовке теракта, и в организации связи с международными террористами.
На данный момент по делу о теракте задержано 10 человек.