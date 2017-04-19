ФСБ опубликовала кадры задержания брата Азимова

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов после заседания в Басманном суде Москвы

Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов после заседания в Басманном суде Москвы

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Акрам Азимов, старший брат предполагаемого организатора теракта в метро Петербурга Аброра Азимова, был задержан силовиками на автобусной остановке, кадры задержания обнародованы ФСБ.

Ранее ФСБ сообщила, что Акрам Азимов был задержан в среду в поселке Московский Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы.

На кадрах оперативной съемки видно, что силовики дождались, когда Акрам Азимов окажется один на остановке, и провели задержание. В сумке на поясе у задержанного была найдена граната. Как сообщил Следственный комитет РФ, это боевая граната РГД-5.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Общее количество жертв, по последним данным, составляет 15, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.