Экс-депутата самарской думы приговорили к 5 годам колонии за крупную взятку

САМАРА, 19 апр — РИА Новости. Бывшего депутата думы Самары Владимира Сюсина приговорили к пяти годам колонии за взятку в 1,2 миллиона рублей, сообщает СУСК по региону.

"Владимир Сюсин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество". Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Сюсин получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей от бизнесмена за общее покровительство по функционированию автомобильной мойки. Как отметили в СК, ранее Сюсин получал от предпринимателя ежемесячно 15% прибыли от функционировании автомойки, всего на общую сумму более миллиона рублей. Кроме того, депутату и членам его семьи оказывались услуги по мойке автомобилей по заниженной цене.

Ранее сообщалось, что депутата думы Самары Владимира Сюсина задержали в июле 2015 года по подозрению в получении взятки в размере миллион рублей. Уголовное дело в отношении парламентария возбудили по статье "Получение взятки", затем статью изменили.

Владимир Сюсин был депутатом думы Самары с 2004 года. Также занимал пост председателя комитета ОБЖ и рациональному природопользованию. Ранее был заместителем мэра Димитровграда (Ульяновская область).

Сюсин стал третьим депутатом самарской думы, в отношении которого было возбуждено уголовное дело. Парламентарий Сергей Богданов сейчас отбывает срок в колонии. В 2014 году его приговорили к трем годам лишения свободы за мошенничество на резервуарном заводе, который он возглавлял. Ущерб предприятия составил 51 миллион рублей. Другой депутат Андрей Мастерков был подозреваемым по делу о мошенничестве в сфере долевого строительства. Однако с парламентария сняли все обвинения.